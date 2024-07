Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 74,33 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 74,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,33 USD aus. Bei 75,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 593.517 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 39,76 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 74,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,49 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 27.06.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,67 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,61 Mrd. USD im Vergleich zu 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.09.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren gekostet

Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel im Minus