Nike Aktie News: Nike präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 106,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 107,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 615 Nike-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 32,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 97,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 167,38 USD an.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.03.2022. Das EPS lag bei 0,87 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.871,00 USD im Vergleich zu 10.357,00 USD im Vorjahresquartal.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 27.06.2022 vorlegen. Am 29.06.2023 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

