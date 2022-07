Nike Aktie News: Nike verliert am Nachmittag

Die Nike-Aktie musste um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 102,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 102,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 506 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. Gewinne von 34,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,00 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 145,78 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 27.06.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.234,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,89 Prozent verringert.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.09.2022 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

adidas als Krypto-Sponsor: Wie ein dezentraler Fußballverein mit NFT-Hilfe in die Premier League aufsteigen soll

Juni 2022: So schätzen Experten die Nike-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com