Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 71,67 USD nach oben. Die Nike-Aktie legte bis auf 72,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,06 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 272.169 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 107,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 49,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 70,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,46 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,38 USD je Nike-Aktie an.

Am 19.12.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 2,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

