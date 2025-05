Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag nordwärts

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 62,03 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 62,03 USD zu. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 62,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,82 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 435.085 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 36,73 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 15,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,25 USD aus.

Am 20.03.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 11,29 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.06.2025 erfolgen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

