Kursentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag freundlich

17.09.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 80,00 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 80,00 USD. Bei 80,25 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 80,01 USD. Bisher wurden heute 160.521 Nike-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 54,24 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,91 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 11,36 Prozent wieder erreichen. Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 98,56 USD angegeben. Nike ließ sich am 27.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,62 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,81 Mrd. USD umsetzen können. Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 01.10.2024 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,10 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Erste Schätzungen: Nike stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nike Aktionären eine Freude

