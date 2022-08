Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Mit einem Wert von 114,78 EUR bewegte sich die Nike-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 114,78 EUR. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 114,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 90 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,62 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 96,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 19,56 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,78 USD.

Nike gewährte am 27.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.234,00 USD – eine Minderung von 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.344,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.09.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,75 USD je Aktie belaufen.

