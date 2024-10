Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 83,45 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Nike-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 83,45 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,87 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 83,07 USD. Bei 83,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 439.866 Nike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 123,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,91 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,47 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,38 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 01.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,94 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.12.2024 veröffentlicht.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

