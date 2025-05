Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 62,56 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 62,56 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 62,64 USD. Bei 62,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 283.707 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,04 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 36,19 Prozent niedriger. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 16,43 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,44 USD.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 20.03.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,29 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,44 Mrd. USD umsetzen können.

Am 26.06.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 2,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Foot Locker-Aktie zündet Turbo: Dick’s wohl kurz vor der Übernahme

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht