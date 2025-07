Aktienkurs im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

21.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 73,62 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 73,62 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,98 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,99 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 264.609 Aktien. Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 40,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Nike seine Aktionäre 2025 mit 1,57 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 77,44 USD. Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com