Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 83,81 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,81 USD zu. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 84,20 USD. Mit einem Wert von 83,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.353 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,23 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,56 USD.

Am 27.06.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,81 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 USD je Nike-Aktie belaufen.

