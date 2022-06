Nike Aktie News: Nike am Mittwochmittag schwächer

Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 100,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 100,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.665 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,40 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Abschläge von 3,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 167,38 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 22.03.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.871,00 USD – ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 10.357,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Nike am 27.06.2022 präsentieren. Am 29.06.2023 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

