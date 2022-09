Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Nike

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 100,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,44 EUR aus. Bei 100,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.576 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 36,14 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 4,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,50 USD an.

Am 27.06.2022 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.234,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.344,00 USD umsetzen können.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 29.09.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 26.09.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

