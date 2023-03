Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 0,9 Prozent auf 111,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 111,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,56 EUR. Zuletzt wechselten 2.510 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 127,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 13,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,80 USD für die Nike-Aktie.

Nike ließ sich am 21.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.871,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.390,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.06.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com