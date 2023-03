Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:11 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 112,44 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 112,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 854 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 127,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 12,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,01 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 33,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,80 USD.

Am 21.03.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.06.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com