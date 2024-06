Notierung im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag fester

24.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 97,73 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 97,73 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,30 USD. Zuletzt wechselten 496.111 Nike-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (88,68 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 9,26 Prozent sinken. Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 112,56 USD angegeben. Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 12,44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,38 Mrd. USD umgesetzt. Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.06.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.06.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,70 USD je Nike-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen

