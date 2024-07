Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittwochnachmittag ins Minus

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 72,38 USD abwärts.

Die Nike-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 72,38 USD abwärts. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,34 USD ab. Bei 73,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 383.376 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,24 USD ab. Mit Abgaben von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 USD je Nike-Aktie. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 98,56 USD.

Nike ließ sich am 27.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,61 Mrd. USD im Vergleich zu 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

