Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag stärker

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 110,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 110,98 EUR. Bei 110,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 944 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,98 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 13,53 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 84,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 31,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,80 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

