NIO Aktie News: NIO macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 4,62 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,62 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,63 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.130.282 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 65,37 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 52,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 03.06.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,38 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,711 CNY je Aktie ausweisen dürften.

