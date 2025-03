NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 4,38 USD zu.

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 4,38 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,45 USD. Bei 4,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.725.346 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 74,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 21,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 20.11.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,44 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -9,605 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

