NIO Aktie News: NIO am Montagabend mit sattem Kursplus

Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,6 Prozent auf 7,16 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,6 Prozent auf 7,16 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 7,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 8.513.962 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 136,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

