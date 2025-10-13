NIO Aktie News: Bullen treiben NIO am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 7,09 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,6 Prozent auf 7,09 USD zu. Bei 7,16 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.605.068 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,062 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

