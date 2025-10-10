DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.358 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Aktienentwicklung

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend im Bärenmodus

10.10.25 20:25 Uhr
Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,8 Prozent auf 6,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,80 EUR -0,55 EUR -8,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 8,8 Prozent auf 6,80 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 6,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 12.101.341 Stück.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 55,51 Prozent sinken.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,062 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

In eigener Sache

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

Datum
Analysen zu NIO

Datum
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
Datum
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
