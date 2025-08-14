DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
NIO Aktie News: NIO gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

15.08.25 16:13 Uhr
Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,2 Prozent auf 4,77 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
4,10 EUR 0,30 EUR 7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 7,2 Prozent. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,78 USD zu. Bei 4,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2.537.939 Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 36,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,38 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --7,707 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

