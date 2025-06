NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

NIO im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,45 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,45 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,48 USD an. Bei 3,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 684.550 NIO-Aktien.

Bei 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 12,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 03.06.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Mrd. USD umgesetzt.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,859 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

