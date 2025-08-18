NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 4,97 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,97 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 5,01 USD. Bei 4,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.669.736 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 53,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 03.06.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,707 CNY je Aktie aus.

