NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,92 USD.

Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 5,92 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 5,89 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 734.252 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von 35,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,90 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,41 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 25.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.

