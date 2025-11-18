NIO Aktie News: NIO am Abend im Minus

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 5,97 USD.

Die NIO-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 5,97 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,84 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 4.883.250 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 25,53 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,29 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 25.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 25.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,066 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

