DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.533 -0,8%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich NIO

NIO Aktie News: NIO am Abend im Minus

18.11.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend im Minus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 5,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,11 EUR -0,19 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 5,97 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,84 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 4.883.250 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 25,53 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,29 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 25.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 25.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,066 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen