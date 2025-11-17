NIO Aktie News: NIO am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,12 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 6,12 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 6,02 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.832.317 NIO-Aktien.
Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 50,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.
Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NIO die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen