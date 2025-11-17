DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Abend mit Abschlägen

17.11.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,12 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,30 EUR -0,13 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 6,12 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 6,02 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.832.317 NIO-Aktien.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 50,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NIO die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

