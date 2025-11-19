NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend ab

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 5,79 USD abwärts.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 5,79 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,73 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 5,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.549.987 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,46 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 91,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 25.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY einfahren.

