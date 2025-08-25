DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend stark gefragt

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,6 Prozent auf 6,74 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 10,6 Prozent auf 6,74 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 6,83 USD zu. Bei 6,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 13.465.192 Stück.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 13,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 55,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 03.06.2025 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,682 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

mehr Analysen