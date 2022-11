Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag in Grün

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 9,93 EUR zu. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,96 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,81 EUR. Bisher wurden heute 229.601 Nordex-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 6,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 42,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,57 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Vestas-Aktie springt dennoch an: Vestas passt Prognose nach unten an

Nordex-Aktie gibt Gewinne ab: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Nordex-Aktie springt hoch: Deutliche Steigerung der Verkaufspreise - Rückgang bei Auftragseingang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex