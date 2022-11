Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Kurs von 9,83 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 9,87 EUR. Bei 9,78 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 9,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.769 Stück gehandelt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 43,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,57 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.251,16 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

