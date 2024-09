Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 14,11 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 14,11 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,93 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.262 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 11,76 Prozent wieder erreichen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

