Nordex Aktie News: Nordex büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 17,66 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 17,66 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 17,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245.123 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 18,34 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,20 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.04.2025 vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 28,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2025 terminiert. Am 19.05.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,680 EUR im Jahr 2025 aus.

