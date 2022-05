Nordex Aktie News: Nordex verteidigt Stellung am Vormittag

Mit einem Kurs von 11,68 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 19.05.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,70 EUR. Bei 11,56 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 112.136 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2021 markierte das Papier bei 19,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 10,55 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 10,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,11 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.06.2022 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,351 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

