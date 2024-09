Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,36 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 14,36 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 14,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,35 EUR. Bisher wurden heute 130.582 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,82 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

