Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,10 EUR nach oben.

Um 15:49 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 14,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.174 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,84 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 38,89 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

