Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 97,02 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 97,02 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,06 CHF an. Bei 96,01 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 936.577 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 97,06 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,71 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,63 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte Novartis die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,26 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

