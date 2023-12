Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Nachmittag Boden gut

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,64 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 85,64 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,28 CHF zu. Bei 85,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 773.307 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 22,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

