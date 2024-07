Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 95,63 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 95,63 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 95,52 CHF. Mit einem Wert von 95,93 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 469.557 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,06 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Abschläge von 17,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,71 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,63 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

