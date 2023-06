Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel Novartis 90,91 EUR

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 91,07 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,09 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 570.863 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 25.04.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.531,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. Am 17.07.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

