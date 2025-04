Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 87,98 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 87,98 CHF. Bei 85,64 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,81 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2.787.628 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,75 Prozent Luft nach oben. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,38 USD je Novartis-Aktie.

