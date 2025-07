Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 97,66 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 97,66 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,85 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 97,46 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.011 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,96 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Novartis dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte

USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden