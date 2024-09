Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 98,32 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 98,32 CHF. Bei 97,66 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,42 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 459.655 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,00 CHF. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,56 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

