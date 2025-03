Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 96,41 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 96,41 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 96,29 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 139.987 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,54 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,89 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,32 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

