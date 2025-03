Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 95,95 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 95,95 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 95,77 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,52 CHF. Bisher wurden heute 630.051 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). 7,06 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,85 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,32 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

