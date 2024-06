Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 94,95 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 95,26 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.241.219 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 95,41 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,48 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,00 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,26 USD je Novartis-Aktie belaufen.

