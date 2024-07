Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 100,14 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 100,14 CHF an der Tafel. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 100,28 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 99,93 CHF. Bei 100,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 66.581 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 100,72 CHF markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,58 Prozent. Bei einem Wert von 79,99 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Abschläge von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,63 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 23.04.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,29 USD fest.

