Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 98,01 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 98,01 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,26 CHF an. Bei 96,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.569.822 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,85 USD je Novartis-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

